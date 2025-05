46-Jähriger stürzte in Höhle drei Meter in Tiefe

Zwei Ehrenamtliche (46, 64) waren am Donnerstagnachmittag mit Instandhaltungsarbeiten in der Gassel-Tropfsteinhöhle auf 1229 Metern Seehöhe in Ebensee (Oberösterreich) beschäftigt. Aus ungeklärter Ursache löste sich plötzlich eine Stütze, und der Jüngere stürzte drei Meter in die Tiefe.