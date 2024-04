Geocacher legte Skigebiet Kanzelwand lahm

Ein Geocacher hat am Sonntag das Skigebiet Kanzelwand in Vorarlberg für mehrere Stunden lahmgelegt. Gäste meldeten zu Mittag, dass ein Mann einen verdächtigen Gegenstand bei einem Skiständer an einer Liftstation angebracht habe. Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal fand einen 15 cm langen, rohrähnlichen Gegenstand, umwickelt mit schwarzem Panzertape – und evakuierte die Bergstation Kanzelwandbahn sowie die angrenzende Zwerenalpbahn, das Skigebiet stellte den Betrieb ein.