Gasleck in Kirche bei Turin: 25 Menschen im Spital

Während der Feier in der Osternacht in einer Kirche in der Gemeinde Pont Canavese am Karsamstag hätten etwa 50 Menschen über Unwohlsein geklagt, berichteten lokale Medien am Sonntag. Es stellte sich demnach heraus, dass gegen 22.30 Uhr durch einen Defekt am Heizkessel Gas ausgetreten war.