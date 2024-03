„Anton Bruckner wäre heute ein Blau-Weiß-Fan!“

„Keine Ahnung, wie der Christoph Peschek auf diese Idee mit Anton Bruckner kommt. Ich hör’ jedenfalls die Red Hot Chili Peppers lieber – das ist meine Band“, sagt FC-Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner. Dem am Tag nach dem 0:0 bei der Wiener Austria jedoch auch ein Anruf von Ronivaldo wie Musik in den Ohren klang. „Obwohl mein Knie noch leicht geschwollen ist, es ist alles okay – aber es war ja auch nur ein Schlag“, gab der verletzt ausgeschiedene Torjäger Entwarnung.