IS bestätigt Festnahme von Kämpfern in Russland

Der Islamische Staat (IS) hat am Freitag die Festnahme von vier Mitgliedern in Russland bestätigt, die für den Anschlag bei Moskau verantwortlich sein sollen. „Vier Kämpfer, die Soldaten des Kalifats sind“, hätten am 22. März die Crocus City Hall attackiert, hieß es in einem Beitrag.