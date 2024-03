Terrorexperte: „Der Anschlag ist Russlands 9/11“

„Krone“:Herr Dr. Stockhammer, der Terror ist in Moskau angekommen. Die Terrormiliz IS hat den Anschlag für sich reklamiert. Hand aufs Herz. Hätten Sie aktuell mit einem derartigen blutigen Terror im Herzen Russlands gerechnet?

Nicolas Stockhammer: Mit größeren Terrorakten in Russland war leider immer wieder zu rechnen. Dabei kommen mehrere terroristische Gruppen und extremistische Organisationen infrage, die jede für sich ein grundsätzliches Interesse haben, dort zuzuschlagen. Zum einen im Kontext des Krieges in der Ukraine, aber zum anderen noch stärker von islamistischer Seite. Insbesondere der IS, aber auch versprengte Terrorgruppen mit Bezug zum Nordkaukasus. Aber, dass der IS-KP dies mit einer derartigen Vehemenz und offenen Brutalität, zudem auch taktischen „Qualität“ durchführen können würde, war definitiv nicht abzusehen.