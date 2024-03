Putin macht Islamisten für Anschlag verantwortlich

Sieben Terrorverdächtige in U-Haft

Unterdessen wurden weitere Terrorverdächtige festgenommen, aktuell befinden sich sieben Männer in Untersuchungshaft, unter ihnen die vier mutmaßlichen Todesschützen. Insgesamt waren nach dem Anschlag am vergangenen Freitag elf Verdächtige festgenommen worden. Die vier mutmaßlichen Haupttäter waren schon am Sonntagabend vor dem Haftrichter erschienen.