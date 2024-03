Jonas Kaufmann: „Ich bin der Gummibärchen-Typ“

Was macht das richtige Kinoerlebnis aus?

Es gibt nichts Vergleichbares, als wenn man etwas in der Gruppe schaut. Ich habe vier große Kinder und wenn wir bei München ins Kino gehen, dann machen wir das natürlich in der ganzen Mannschaft. Es ist doch ähnlich wie in der Oper. Ich habe ein ganz anderes Erlebnis, wenn ich mir das mit ein paar hundert Menschen gemeinsam anschaue. Das zu spüren, was die anderen spüren, dass man sich zusammen freut, zusammen leidet, zusammen genießt. Das ist im Kino genauso.