Deutschland: Nächster schwerer Unfall mit Reisebus

In der Nacht auf Freitag ist es erneut zu einem schweren Busunfall in Deutschland gekommen. Diesmal verunglückte eine Reisegruppe mit Schülern eines Berufskollegs auf dem Rückweg von einem Ausflug nach England. Ihr doppelstöckiger Reisebus kam bei Werl in Nordrhein-Westfalen von der Autobahn ab, fuhr in den Straßengraben und stürzte auf die Seite. Die Bilanz: mehr als 20 Verletzte.