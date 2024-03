Flixbus-Crash: Ermittlungen gegen Unglücksfahrer

Der Doppelstock-Flixbus war Mittwochfrüh mit 52 Passagieren und zwei Fahrern an Bord unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen raste und auf die Seite kippte. Das Busunternehmen hatte zuvor von 55 Menschen in dem Bus gesprochen. Die Polizei berichtete von vier Toten, sechs Schwerverletzten und 29 Menschen mit leichten Verletzungen. Zum Gesundheitszustand der Verletzten wurden am Donnerstag keine Angaben gemacht. Auch die Identität der Todesopfer ist weiter unklar.