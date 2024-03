Vor Schule boomen Shops mit Alkohol und Sexartikel

Snacks, Gummibärchen, Knabbereien, Erfrischungen, aber auch Dosenbier, E-Zigaretten, diverse Hanfartikel, unzählige Snus-Sorten, Dildos, Analplugs und anderes Sexspielzeug: All diese Produkte bieten in Gmunden in Oberösterreich die „Snack-Shops“ in ihren Automaten an. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Personal gibt es keines, dafür sind die Geschäftslokale wie Partyräume beschallt.