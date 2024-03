Diese Direktorin managt gleich drei Volksschulen

„Unsere Chefin geben wir nicht her! Uns wäre es am liebsten, wenn wir sie ganz für uns alleine hätten.“ – Beim Eintreten in die Volksschule Gramastetten umarmt eine Lehrerin gleich überschwänglich ihre Chefin Ilona Rechberger (49). Die Pädagogin ist seit 2013 Direktorin in Eidenberg, sitzt seit Ende 2020 auch in ihrer Heimatgemeinde Gramastetten im Chefsessel, und seit dem Vorjahr ist sie auch für die Leitung der VS Lichtenberg zuständig. Doch wie schafft die zweifache Mutter diesen dreifachen Spagat?