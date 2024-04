Der Durchblick im steirischen Wahlplakat-Dschungel

Fast das ganze Jahr hindurch werden uns heuer Politiker in Fußgängerzonen oder an Straßenrändern entgegenlächeln und auf Plakaten ihre Slogans trommeln, längst laufen diverse Kampagnen der Parteien. Aktuell auch für die steirische AK-Wahl. Nach der EU-Wahl im Juni geht’s nach einer kurzen Sommerpause schon in den Wahlkampf für den Nationalrat, der fast nahtlos in die Werbung für die Landtagswahl übergeht.