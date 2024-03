Willkommen im Burgenland, im Land der Berge

Nahezu unglaublich, aber wahr: Im östlichsten Bundesland zählt man 23 Gipfelkreuze. Ein 57-jähriger Alpinist aus Niederösterreich wird sie allesamt an einem Tag aufsuchen. Start ist um 5 Uhr Früh in Neusiedl am See, Ziel ist der Stadelberg im Südburgenland um 22 Uhr.