In diesem irren Rennspiel gibt es keine Fahrzeuge

„Es ist das Jahr 2066 und das Bachman-Mediennetzwerk ist wieder einmal dabei, die Welt des brutalen Entertainments mit ihrer neuesten Reihe von Headline-Shows zu dominieren. In DeathSprint 66 treten Herausforderer als Klonjockeys an“, beschreiben die Entwickler das unkonventionelle Szenario, in dem Klone in irrwitzigen bunten Cyberpunk-Parcours um die Wette laufen.