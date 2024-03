Campingnachbar erzählt: „Hund hat sofort gebissen“

Selbst ein Zaun konnte die beiden Hunde in ihrer Rage offenbar nicht davon abhalten, einen 56-Jährigen zu attackieren. Der St. Pöltener war – wie berichtet – auf Reha in Oberösterreich, als ihn am Dienstag eine französische Bulldogge und ein American Staffordshire Terrier beim Campingplatz in Bad Schallerbach anfielen, wo er mit einer Wandergruppe vorbeiging.