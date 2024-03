DNA der Tech-Mogule: Eines haben viele gemeinsam

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Tech-Mogul Elon Musk oder Microsoft-Gründer Bill Gates: Viele Menschen haben das Bild des bleichen männlichen Computer-Nerds vor Augen, wenn sie an „Big Tech“-Milliardäre denken. Eine Studie aus den USA zeigt, dass diese Vorstellung so nicht zutrifft. Detailliert beschreibt sie auf Basis der Lebensläufe und Charaktereigenschaften von mehr als 2000 Gründern von Milliarden-Start-ups, wie sie ticken, woher sie kommen, was sie wollen – und was viele von ihnen eint.