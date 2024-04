Spears muss Anwaltskosten für ihren Vater blechen

Die Anwälte bestätigten gegenüber dem „People“-Magazin, dass es Ende der Woche zur Einigung vor dem Los Angeles Superior Court gekommen sei. „Obwohl die Vormundschaft im November 2021 beendet wurde, ist ihr Wunsch nach Freiheit nun wirklich erfüllt“, erklärte Rosengart in einer Erklärung. „Wie sie es sich gewünscht hat, umfasst ihre Freiheit nun, dass sie in dieser Angelegenheit nicht mehr vor Gericht erscheinen oder sich daran beteiligen oder in Gerichtsverfahren verwickelt werden muss.“