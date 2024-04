Doppel mit Alcaraz? Für Nadal „aufregende Sache“

Drittes Gold für Nadal?

Während Alcaraz bei den Spielen Paris vom 26. Juli bis 11. August sein erstes Antreten im Zeichen der Fünf Ringe anpeilt, würde Nadal nach Gold im Einzel 2008 in Peking und Gold im Doppel acht Jahre später in Rio sein drittes Gold anvisieren. „Es wäre gut für uns beide und auch für das spanische Team, also schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln“, meinte Nadal.