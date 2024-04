Wohl kein Geld für Rutter-Vereine, Kritik an Rauch

24 Vereine in Niederösterreich gegründet

Stein des Anstoßes ist Rutters Verein mit Sitz in Kärnten, der mindestens 24 Ableger in Bezirken und Statutarstädten in Niederösterreich gegründet haben soll. Gefördert werden je Organisation vom Fonds maximal drei Projekte mit jeweils bis zu 5000 Euro.