„Sich zu empören, avanciert zum Volkssport“

Die Band AUTO of ORDA, die am Freitagabend einen Amadeus Austrian Music Award gewann, rockte zeitgleich die Music Hall in Innsbruck. Kurz vorher sprachen Paul Pizzera und Daniel Fellner – zwei der drei Bandmitglieder – mit der „Krone“ über ihr neues Album sowie darüber, was derzeit zum Volkssport avanciert und was in ihren Augen lähmend ist. Zudem erklären sie, warum Österreich tatsächlich „fix net normal“ ist. Das Interview wurde zwischendurch von Aufbauarbeiten und Lachanfällen gecrasht, wie im Video zu sehen ist.