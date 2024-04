Deutscher (36) vor Lokal von Golfcart überrollt

Das wilde Spektakel dürfte am Samstag gegen 1.10 Uhr seinen Anfang genommen haben. Dort nahmen bislang unbekannte Täter ein Golfcart auf einem Parkplatz eines Veranstaltungsgeländes in Ötztal-Bahnhof unbefugt in Betrieb. Mit dem Elektrofahrzeug drehten sie dort ihre Kreise und wenig später in eine Gruppe von Menschen, die vor einer Bar stand.