Unterwegs im Schneckenhaus

Was für uns heißt: Wir campen in unserer ersten Nacht „wild“ – ohne Stromanschluss und ohne Kaffee am nächsten Morgen. Denn die mitgebrachte Kaffeemaschine funktioniert mangels Strom leider nicht. Anfängerfehler! Beim nächsten Supermarkt decken wir uns also mit löslichem Kaffee und frischen Semmeln ein und setzten anschließend unsere Fahrt in Richtung Italien fort – nicht ohne vorher mit Frau Hund eine ausgedehnte Runde gemacht zu haben. Triest und Grado sind die nächsten Fixpunkte auf unserer Reiseroute. Kurz überlegen wir, ob wir uns mit dem Wohnmobil in die Innenstadt von Triest trauen sollen. Der Verkehr pulsiert, Parkplätze sind rar, aber wenn wir schon einmal hier sind ...