Blutiger Amoklauf mit Messer in Supermarkt

Ein Mann hat in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Michigan auf Menschen eingestochen – es gibt mindestens elf Verletzte. Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall am Samstag (Ortszeit) in dem Walmart in Traverse City festgenommen, wie die Polizei auf X mitteilte. Der zuständige Sheriff Michael Shea sagte laut Medienberichten, es handle sich um einen 42-Jährigen aus Michigan. Man gehe davon aus, dass er alleine gehandelt habe.