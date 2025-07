Helm: „Total bitter! In uns ist viel mehr drin“

Es war ein historischer Tag für die Veilchen. Zum ersten Mal seit 61 Jahren war für Violett in der ersten Cup-Runde Endstation. Auch weil die eine oder andere Idee von Helm nicht aufgegangen ist? Etwa Sarkaria als Linksverteidiger aufzubieten? „Das hat eigentlich eh ganz gut funktioniert“, so der Burgenländer in violetten Diensten: „Nach dem Gegentor haben wir aufgemacht, die Schlagzahl erhöht. Aber was nach dem 2:1 passiert ist, sollte so in dieser Form ehrlicherweise nicht passieren.“