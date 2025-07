Mutter schützte ihr Baby vor einer Hundeattacke

Beim Spazieren in Gampern (OÖ) kam es am Sonntagvormittag zu einer wilden Hundeattacke. Die Mutter (37) stellte sich dabei schützend vor den Kinderwagen, wurde selbst von den zwei großen Mischlingshunden in beide Oberschenkel gebissen. Durch die schnelle Reaktion der Frau blieb das neun Monate alte Baby unverletzt.