So viel bekommen Fahrgäste für 5 Stunden in Tunnel

Rettung über Tunnelnotausstiege

Die Passagiere hatten am Samstagnachmittag stundenlang in einem Tunnel ausharren müssen. Sie wurden nach ÖBB-Angaben zunächst in dem Tunnel in einen Ersatzzug geleitet. Weil sich aber einige Fahrgäste einfach aus dem Zug entfernt hatten und im Tunnel verschwanden, konnte der Strom aus Sicherheitsgründen nicht eingeschaltet werden und der Zug deshalb nicht fahren.