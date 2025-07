Sensation! Erste Siegerin für Österreich seit 1971

Caroline Bredlinger ist einfach nicht zu stoppen! Jetzt lieferte die Burgenländerin in Berlin die nächste ganz große Sensation! Beim berühmten ISTAF gewann sie im Olympiastadion die 800 m in 1:58,99. Sie ist nach Ilona Gusenbauer erst die zweite Österreicherin, die sich in dem seit 1937 ausgetragenen Leichtathletik-Meeting in die Siegerliste eintragen konnte. Ilona Gusenbauer hatte in Berlin 1969, 1970 und 1971 den Hochsprung gewonnen.