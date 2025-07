Die Brautjungfern von Jobs-Tochter Eve trugen Rot!

Am Samstag hat Eve Jobs in den englischen Cotswolds Ja gesagt. Die Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs heiratete den britischen Olympiasieger Harry Charles. Die Trauung – ein streng geheimes Millionenspektakel. Die Gästeliste – erlesen. Die Brautjungfern – in der Farbe der Liebe, wie die ersten Fotos zeigen.