„Aggressive Polizisten“ sorgen für Ärger bei Tour

Auch Begleiter Yates bestätigt den Zwischenfall: „Jonas war vor mir, weil er früher ins Ziel kam. Ich habe gesehen, wie er angerempelt wurde. Als ich nachsehen wollte, was los war, wurde auch ich geschubst. Ich weiß nicht genau, was passiert ist – aber alles ist in Ordnung“, beruhigt der Brite.