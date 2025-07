Mahnender Doskozil: Das fordert er von Bundes-SPÖ

„Faktische Pensionskürzung“

Mit warnenden und mahnenden Worten wendet sich nun Burgenlands

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an seine Genossen in Wien. Er verlangt von der Bundes-SPÖ, in der aktuellen Diskussion dagegenzuhalten. „Das Antrittsalter zu heben, führt indirekt zu einer faktischen Pensionskürzung“, warnte der Landesparteivorsitzende und meinte: „Ich hoffe, die SPÖ beweist dort Rückgrat.“