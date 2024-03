Terror in Moskau: Vier Männer in Untersuchungshaft

Die erlittenen Verletzungen seien unterschiedlich schwer, sagte die Leiterin der Gesundheitsverwaltung im Gebiet Moskau, Ljudmila Bolatajewa, am Montag. Wie berichtet, haben bewaffnete Angreifer am vergangenen Freitagabend mindestens 137 Menschen in einer Konzerthalle getötet. Das Feuer wurde kurz vor Veranstaltungsbeginn eröffnet. In dem Gebäude brach ein Brand aus, zudem stürzte das Dach ein. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).