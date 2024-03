Erste Verhaftungen und Fahndung nach Fahrzeug

Polizei fand in St. Petersburg „unbekannte schwarze Kiste“

Wegen des Terroranschlags in Moskau ist in der Stadt St. Petersburg ein Konzert abgebrochen worden, zudem wurden in St. Petersburg und Moskau Einkaufszentren evakuiert. In St. Petersburg hat die Polizei zudem laut Berichten russischer Telegram-Kanäle in dem evakuierten Einkaufszentrum Galereya eine «unbekannte schwarze Box» entdeckt. Ein Bombenentschärfungs-Kommando ist vor Ort, heißt es weiter.