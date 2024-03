„Um Teuerung abzudecken, müsste Pizza 22 € kosten“

Zu Ostern sind viele Wiener versucht, mit ihren Liebsten ins Gasthaus Mittagessen zu gehen. Doch gerade am Stadtrand ist es gar nicht mehr so einfach, einen Tisch zu bekommen. Schuld ist das Gastro-Sterben. „Im Gebiet rund um den Wienerwald sperren immer mehr Lokale zu“, sagt Thomas Peschta, Obmann des Gastronomie-Clubs Wien und selbst Wirt. Das beliebte Ausflugsgasthaus Mostalm zum Beispiel. Die Rahmenbedingungen werden einfach immer schwieriger. Es scheitert oft gar nicht an den ausbleibenden Gästen.