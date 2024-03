Experte: „Anschlag bringt Kreml in Erklärungsnot“

Zuerst in die Menge geschossen, dann Brand gelegt

Am Freitagabend hatten Täter in Tarnkleidung mit automatischen Waffen das Feuer auf Besucher der Crocus City Hall am Rande von Moskau eröffnet, wie das für Schwerverbrechen zuständige Ermittlungskomitee mitteilte. Einige Opfer seien durch Schüsse umgekommen, andere durch einen Großbrand in dem Gebäudekomplex. Medienberichten zufolge legten die Angreifer das Feuer mit Benzinkanistern, die sie in Rucksäcken transportiert hätten. Neben den Toten forderte der schlimmste Terroranschlag in Russland seit 20 Jahren auch mehr als 120 Verletzte. In Moskau bildeten sich am Samstagmorgen lange Schlangen von Menschen, die Blut spenden wollten.