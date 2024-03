Das müssen Sie über die Terrorgruppe IS wissen

Der entsetzliche Angriff in der Crocus City Hall am Freitagabend ist der letzte einer langen Liste von Terrorattacken, welche der IS für sich reklamierte. Erst Anfang Jänner hatten zwei Attentäter in der iranischen Stadt Kerman Sprengstoffgürtel gezündet und über 80 Menschen mit in den Tod gerissen. Auch Kujtim Fejzulai, der 2020 bei einem Amoklauf in Wien vier Menschen tötete, war Sympathisant der Terrororganisation „Islamischer Staat“, deren weltweiten Anschlägen und kriegerischen Auseinandersetzungen laut Schätzungen bereits über 70.000 Menschen zum Opfer fielen.