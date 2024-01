IS Provinz Khorasan: Fanatischer als die Taliban

Nachdem Anschlagspläne in Wien, Köln und Madrid vereitelt wurden, ist die islamistische Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISKP) in aller Munde. Aber wer sind die Dschihadisten, die in mehreren europäischen Kirchen morden wollten? Wo liegen ihre Ursprünge, was wollen sie, welche Methoden haben sie und wer führt sie an? Krone+ hat die Hintergründe.