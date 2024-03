Anschlag in Moskau: Waffen und Munition gefunden

Kurz vor Konzertbeginn eröffneten die Angreifer das Feuer. In Videos waren Schüsse zu hören und Menschen auf der Flucht zu sehen. Automatikwaffen und Sprengstoff seien zum Einsatz gekommen. An dem berühmten Gebäude waren in der Folge lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. Das Dach stürzte teilweise ein, von dem Gebäude ist nur noch ein Gerippe zu sehen.