„Bozen hat sich von René Benko verführen lassen“

René Benkos Imperium liegt in Trümmern, weltweit stehen seine Immobilien-Großprojekte still. Nur in Bozen wird noch am 500 Millionen Euro teuren „WaltherPark“ gewerkt. Wie lange noch? Krone+ traf Heinz Peter Hager, Benkos Statthalter in Südtirol. Während der Signa-Italien-Chef betont, er schlafe „immer noch gut“, fürchten Kritiker den finanziellen Kollaps.