Pfändung droht: Trump bettelt jetzt seine Fans an

Die geforderten 454 Millionen Dollar benötigt er nun, um im New Yorker Betrugsprozess in Berufung gehen zu können – und damit eine Beschlagnahmung seines Eigentums durch den Bundesstaat New York zu verhindern. Eine derart hohe Summe sei „unter den gegebenen Umständen“ jedoch nicht aufzubringen, gestanden Trumps Anwälte erst am Montag ein.