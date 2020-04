Das steckt in unserem Osterfrühstück

Ein saftiger geräucherter Schinken, ein paar harte Eier mit bunten Schalen, eine Scheibe dunkles Brot, danach noch ein mürbes Stück von der Germteig-Pinze - so genießen viele Österreicher traditionell das Frühstück am Ostermorgen. Dahinter stecken nicht nur alte Bräuche, sondern auch altes Wissen, denn wie die moderne Ernährungslehre herausgefunden hat, liefern die von alters her üblichen Speisen gerade jetzt im Frühling vieles, was der Körper braucht.