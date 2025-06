„Philipp bewegt“: Ferienstart in der VS Hofkirchen

Am Mittwoch war Philipp zu Gast in der Volksschule Hofkirchen bei Hartberg – der letzten Station vor den wohlverdienten Sommerferien! Mit viel Schwung, guter Laune und kräftigem Mitmachen starteten die Kinder in den Tag. Gemeinsam wurde gependelt, gelacht und bewegt – und das mit einer Energie, die ansteckend war.