Pleite! Jetzt droht vier Buchhandlungen das Aus

Bedeutet: Die Buch- und Spielwaren-Geschäfte von Melanie Hofinger sind insolvent. Ein dunkles Kapitel für die Oberösterreicherin, die in den letzten Jahren mit Innovations- und Unternehmergeist aufgezeigt hatte. Mit 25 übernahm sie die damalige Veritas-Buchhandlung in der Harrachstraße in Linz, weil diese sonst zugesperrt worden wäre. Nach und nach kamen weitere Geschäfte dazu: neben dem Hauptstandort waren es zum Höchststand bis zu fünf Filialen, in Linz, Mauthausen, Lambach und Eferding.