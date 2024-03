Aus für sieben Juwelier-Filialen schon besiegelt

Auch Filiale in Wels betroffen

Bei den zwei Filialen in Deutschland (Landshut und München) wurde das Aus per 20. Februar angeordnet, vor wenigen Tagen folgten dann fünf Standorte in Österreich: in Wien, Gerasdorf, Feldkirch, Kufstein und im Welas-Park in Wels. Am 12. April steigt dann der erste Termin am Landesgericht in Linz: Bei der Gläubigerversammlung kommen die ersten Fakten auf den Tisch, Mitte Mai soll über den Sanierungsplan abgestimmt werden.