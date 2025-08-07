Alfred Weidinger: „Von Überziehung ist keine Rede“

„Wir sind ein Unternehmen wie die Bundesmuseen und haben ein Gesamtbudget“, sagt Alfred Weidinger. In dem Budget gäbe es zwei Ansätze: einen für laufenden Aufwand und einen für die Sammlung, der mit 200.000 Euro angesetzt ist. „Das ist aber der Mindestbetrag, der für Ankäufe zur Verfügung steht“, betonen sowohl Kulturdirektorin Margot Nazzal als auch Weidinger. Auch wenn mehr für Ankauf ausgegeben wird: „Von Überziehung ist keine Rede.“