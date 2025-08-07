Junges Pärchen stahl Lego-Sets um 240.000 Euro

Auf Diebesgut der etwas anderen Art hatten es zwei 21-Jährige (ein Mann und eine Frau) von April bis Mai dieses Jahres abgesehen, denn sie werden beschuldigt, Lego im Wert von rund 240.000 Euro gestohlen zu haben. Der Slowake soll laut Anklage in der Nacht von 17. auf 18. April in ein Fachgeschäft in Gunskirchen und am 23. Mai in eines im niederösterreichischen Götzendorf eingebrochen und dort die bunten Plastiksteine palettenweise entwendet haben.