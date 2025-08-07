Junges Pärchen stahl Lego-Sets um 240.000 Euro

Nicht Gold oder Geld, sondern Lego-Steine hatte ein Gaunerpärchen im Visier. Nicht zum Spielen, sondern zum Weiterverkauf sollen zwei 21-Jährige die Plastiksteine aus Geschäften entwendet haben. Am Donnerstag standen sie deshalb in Wels vor Gericht.
Auf Diebesgut der etwas anderen Art hatten es zwei 21-Jährige (ein Mann und eine Frau) von April bis Mai dieses Jahres abgesehen, denn sie werden beschuldigt, Lego im Wert von rund 240.000 Euro gestohlen zu haben. Der Slowake soll laut Anklage in der Nacht von 17. auf 18. April in ein Fachgeschäft in Gunskirchen und am 23. Mai in eines im niederösterreichischen Götzendorf eingebrochen und dort die bunten Plastiksteine palettenweise entwendet haben.
Spielzeug sollte zu Geld gemacht werden
Anschließend hätten er und die gleichaltrige Zweitangeklagte die Ware mit einem Mietauto nach Tschechien verbracht, um sie dort gewinnbringend zu verkaufen – was den Tatbestand der Geldwäscherei erfüllt. Bei einem dieser mutmaßlichen Deals klickten schließlich auf einem Parkplatz die Handschellen.
Bis zu zehn Jahre Haft
Zusätzlich mussten sich die Beschuldigten am Donnerstag vor einem Schöffensenat am Landesgericht Wels noch wegen schweren Einbruchsdiebstahls verantworten – es drohen bis zu zehn Jahre Haft. Ein Urteil wurde allerdings nicht gefällt, denn der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
