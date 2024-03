Pleite: Baukrise lässt Fensterfirma straucheln

Der ins Stottern geratene Baumotor bringt immer mehr Unternehmen an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds – und forderte in Oberösterreich das nächste Pleite-Opfer. Am Dienstag stellte ein Fensterhersteller den Sanierungsantrag. Schuldenhöhe: laut KSV 1870 rund 7,9 Millionen Euro!