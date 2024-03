Nächste Generation am Steuer: So tickt der „Neue“

„Macht das, was ihr wollt“ – ohne Druck, einmal das Familienunternehmen lenken zu müssen, wuchsen Johannes Alexander Hödlmayr, seine zwei Schwestern, sein Cousin und seine Cousine auf. Dann zog es den heute 32-Jährigen trotzdem in die Richtung, die perfekt zu Hödlmayr passt: Nach der Matura am Europagymnasium Baumgartenberg studierte er Logistik- und Logistik- und Transportmanagement an der FH des BFI Wien, später folgte noch ein Master in Kommunikationsmanagement.