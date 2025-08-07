Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Samstag gegen Hartberg

BW-Linz-Trainer feiert Heimdebüt gegen Fast-Klub

Oberösterreich
07.08.2025 17:30
Wäre fast in Hartberg gelandet: Mitja Mörec.
Wäre fast in Hartberg gelandet: Mitja Mörec.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Heimpremiere für Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec! Nach der 0:1-Niederlage bei Rapid trifft der Slowene mit seinem neuen Klub in seinem ersten Ligaspiel in Linz am Samstag auf den TSV Hartberg – und damit auf den Klub, bei dem er beinahe Nachfolger von Markus Schopp geworden wäre.

0 Kommentare

Nicht einmal ein Jahr ist es her, als der LASK dem TSV Hartberg Trainer Markus Schopp ausspannte. Woraufhin bei den Steirern mit Mitja Mörec fast  jener Mann Trainer geworden wäre, der morgen sein Heimdebüt in einem Pflichtspiel für den FC Blau-Weiß feiert – gegen den TSV Hartberg!

Den Auftakt bei Rapid verlor Mörec mit Blau-Weiß mit 0:1.
Den Auftakt bei Rapid verlor Mörec mit Blau-Weiß mit 0:1.(Bild: GEPA)

„Gespräche waren sehr, sehr weit“ 
„Die Gespräche mit Hartberg waren gut und wir waren schon sehr, sehr weit. Am Ende hat man sich für Herrn Schmid entschieden“, so der langjährige FAC-Trainer, aus dessen Engagement in der 1. Liga damals nichts wurde. „Klar war ich enttäuscht. Den genauen Grund, warum es nichts wurde, weiß ich nicht.“ Dass es mit Ablösemodalitäten zu tun gehabt habe, denkt der Slowene nicht. „Ich glaub’ nicht, dass ich teurer war“, schmunzelt Mörec, der nun aber 2025 in der 1. Liga bei Blau-Weißen landete – bei jenen in Linz, mit denen er zum Start Rapid unterlag.

Im Donaupark sind nun die Fan-Tribüne mit Klappstühlen versehen.
Im Donaupark sind nun die Fan-Tribüne mit Klappstühlen versehen.(Bild: Oliver Gaisbauer)

Langes Warten auf Neuzugänge
Beim 0:1 wurde offensichtlich, dass BW Linz die geplanten Neuzugänge schon dringend bräuchte – neben Backups für die Wingbacks Pirkl und Anderson vor allem im defensiven Mittelfeld nach Diabates Abgang. „Wir wissen das alle, wiederholen es von Woche zu Woche. Aber es ist nicht leicht, passende Lösungen zu finden. Wir müssen auf den Österreicher-Topf schauen und wollen nur wen, von dem wir absolut überzeugt sind“, macht Mörec im Gegensatz etwa zu WAC-Coach Kühbauer öffentlich (noch) keinen großen Druck. Vorm Heimdebüt im Hofmann Personal Stadion, in dem nun die Fan-Tribüne mit Klappstühlen versehen ist, sagt der Trainer: „Die Unterstüzung war schon in Hütteldorf sehr, sehr gut. Ich will mich bei jedem Einzelnen bedanken und freue mich auf die Atmosphäre daheim.“

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
189.070 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
121.087 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
119.258 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Urteil besagt:
Ehepaar muss „seine“ Frösche zum Schweigen bringen
Samstag gegen Hartberg
BW-Linz-Trainer feiert Heimdebüt gegen Fast-Klub
Prozess vertagt
Junges Pärchen stahl Lego-Sets um 240.000 Euro
Ausstellung
Michael Kienzer: Drahtwirbel vor den Rosen
Eventtipps in OÖ
Partystimmung, Holzfäller und Lesen unter Sternen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf