BW-Linz-Trainer feiert Heimdebüt gegen Fast-Klub

Langes Warten auf Neuzugänge

Beim 0:1 wurde offensichtlich, dass BW Linz die geplanten Neuzugänge schon dringend bräuchte – neben Backups für die Wingbacks Pirkl und Anderson vor allem im defensiven Mittelfeld nach Diabates Abgang. „Wir wissen das alle, wiederholen es von Woche zu Woche. Aber es ist nicht leicht, passende Lösungen zu finden. Wir müssen auf den Österreicher-Topf schauen und wollen nur wen, von dem wir absolut überzeugt sind“, macht Mörec im Gegensatz etwa zu WAC-Coach Kühbauer öffentlich (noch) keinen großen Druck. Vorm Heimdebüt im Hofmann Personal Stadion, in dem nun die Fan-Tribüne mit Klappstühlen versehen ist, sagt der Trainer: „Die Unterstüzung war schon in Hütteldorf sehr, sehr gut. Ich will mich bei jedem Einzelnen bedanken und freue mich auf die Atmosphäre daheim.“