Gericht: Seniorenbund ist doch kein Teil der ÖVP

FPÖ: Schallende Ohrfeige für ehrliche Bürger

Kritik übten die Freiheitlichen. Das Urteil decke die systematische Selbstbedienung der ÖVP schonungslos auf, meinte Generalsekretär Christian Hafenecker: „Das ist das System ÖVP in Reinkultur: Man gründet Vereine, die nur auf dem Papier von der Partei getrennt sind, in Wahrheit aber als Geldbeschaffungsmaschinen für den schwarzen Machtapparat dienen. Wenn man erwischt wird, benennt man einfach eine Teilorganisation um, und schon ist der millionenschwere Griff in die Taschen der Steuerzahler wieder legalisiert. Das ist eine schallende Ohrfeige für jeden ehrlichen Bürger in diesem Land.“ Hafenecker forderte die ÖVP per Aussendung auf, das Geld an die Steuerzahler zurückzugeben.